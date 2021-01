Napoli, medico di 51 anni trovato morto in albergo: lascia moglie e due figli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina un medico di 51 anni è stato ritrovato morto nella sua camera dell’Hotel Majestic di Chiaia. Il personale dell’albergo, su allarme della moglie, è entrata in camera scoprendo corpo senza vita. Aleggia ancora un alone di mistero attorno alla morte del medico che lavorava presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia ma viveva a Napoli. A lanciare l’allarme è stata la moglie che non avendo sue notizie ha allertato l’albergo. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi del 118 infatti non c’è stato nulla da fare. Si dovrà ancora far luce sulla questione e per questo la polizia sta portando avanti delle indagini. Intanto il 51enne lascia la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri mattina undi 51è stato rinella sua camera dell’Hotel Majestic di Chiaia. Il personale dell’, su allarme della, è entrata in camera scoprendo corpo senza vita. Aleggia ancora un alone di mistero attorno alla morte delche lavorava presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia ma viveva a. A lanciare l’allarme è stata lache non avendo sue notizie ha allertato l’. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi del 118 infatti non c’è stato nulla da fare. Si dovrà ancora far luce sulla questione e per questo la polizia sta portando avanti delle indagini. Intanto il 51ennela ...

