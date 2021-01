Il retroscena | Scamacca e i dialoghi tra Juve e Sassuolo su una formula diversa

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sei giorni fa vi abbiamo raccontato comentus estiamo ragionando su unadal prestito con obbligo di riscatto per Gianluca, l’attaccante destinato a lasciare il Genoa nelle prossime ore. Ora confermiamo come questa possa essere una strada ancora praticabile, considerai gli eccellenti rapporti tra i club. Malgradopreferisca l’obbligo e malgrado ci siano altri club (Parma in testa) interessati anche a unarispetto al semplice diritto. Vi avevamo parlato di due giorni chiave tra oggi e domani, situazione da seguire. Il Genoa aveva trattato e sta trattando Gaich con ladel prestito di 18 mesi e ovviamente non molla Lammers seguito ormai da oltre un mese in attesa ...