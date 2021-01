Cina, gli altri 10 minatori sono morti: un altro è disperso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di ieri erano stati salvati 11 dei 22 minatori intrappolati sottoterra, quest’oggi altri 10 sono stati trovati morti: uno è disperso Ieri i soccorritori erano riusciti a salvare undici dei ventidue minatori cinesi rimasti bloccati due settimane fa a 600 metri sottoterra. Quest’oggi, purtroppo, le notizie giunte dalla Cina non sono state altrettanto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di ieri erano stati salvati 11 dei 22intrappolati sottoterra, quest’oggi10stati trovati: uno èIeri i soccorritori erano riusciti a salvare undici dei ventiduecinesi rimasti bloccati due settimane fa a 600 metri sottoterra. Quest’oggi, purtroppo, le notizie giunte dallanonstate altrettanto L'articolo proviene da Inews.it.

Vita da cani. In compagnia durante la quarantena

Trascorrere la quarantena con il proprio amico peloso rende l’isolamento più leggero e riduce lo stress da separazione per entrambi. In Cina, a Shanghai, un recente provvedimento consente alle persone ...

