Crisi di governo | Tabacci si arrende | “Conte si dimetta”

"Ho fatto quello che potevo ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia" dice così in un'intervista a Repubblica, il senatore centrista Bruno Tabacci, che più di tutti si è speso negli ultimi giorni per procurare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte un gruppo di senatori a sostengo del suo governo. "A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza: dimettersi per formare un nuovo governo. E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere" ha aggiunto l'onorevole, il quale però ha confessato la sensazione che le elezioni siano sempre più vicine. Nonostante sia riuscito a radunare 13 deputati nel gruppo alla Camera "Centro democratico-Italiani in Europa", con l'inserimento dell'ex Forza Italia Renata Polverini, che ha votato la fiducia ...

