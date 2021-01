UFC | McGregor vs Poirier stanotte in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021) It’s time. Sembra quasi di sentirla già la voce di Bruce Buffer che risuonerà alla Etihad Arena di Abu Dhabi. Tutto pronto per il rematch tra Conore Dustin, main event di Ufc 257. A distanza di sette anni dal primo incontro vinto dall’irlandese al primo round, i due sono pronti a battersi di nuovo in un match che cambierà in un modo o nell’altro il ranking dei pesi leggeri. Si parte alle 04:00 ora italiana della notte tra sabato e domenica 24 gennaio mentre il main event tradovrebbe avere luogo intorno alle 5:30/6:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta esclusiva su Dazn. Caratteri diversi, approcci alla sfida opposti ma una cosa in comune per entrambi: una sconfitta in carriera contro il grande Khabib, che, a detta di Dana White, ha lasciato aperto più di uno spiraglio ...