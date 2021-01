Tony Colombo e Tina a Dubai, la story su Ig: “Così non dite più che siamo squarcioni” (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua la vita a Dubai di Tony Colombo e Tina. La coppia, con il figlio di lei, si è trasferita inaspettatamente a Dubai qualche settimana fa. E come sempre raccontano la loro vita quotidiana sui social. Tony Colombo e Tina a Dubai Solo ieri è andato in scena un siparietto divertente tra marito e moglie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua la vita adi. La coppia, con il figlio di lei, si è trasferita inaspettatamente aqualche settimana fa. E come sempre raccontano la loro vita quotidiana sui social.Solo ieri è andato in scena un siparietto divertente tra marito e moglie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ASaidiani : Daniele De Martino Ft. Tony Colombo - Si Cagnata (Video Ufficiale 2020) - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: A MIA NONNA di Tony Colombo! Sintonizzati ora. - 17scIub : tu: mingyu ascolti tony colombo? mingyu: chi? tu: chiude la chiamata - keybujiin : quindi oggi finisce tony colombo è davvero arrivato quel giorno?????????????????????????? non voglio dirgli addio ok non ci cred… - bryanaleroux : @enearodriguez il prossimo passo sarà farti una serenata con tony colombo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Colombo Nessuna marcia indietro, da Dubai Tony Colombo conferma il ritiro dalle scene tra una spesa e un piatto di Tina InterNapoli.it Tony e Tina non aiutano i napoletani, smascherati: “Cosa fanno davvero a Dubai”

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono trasferiti a Dubai. Nelle dirette Instagram hanno dichiarato di aver deciso di andar a vivere negli Emirati Arabi e di aiutare i napoletani da lì. Arriva però una d ...

Tina Rispoli troppo ‘svestita’, Tony Colombo la bacchetta: “Ti senti una 14enne?”

Tina Rispoli fa 'ingelosire' Tony Colombo a Dubai, il cantante neomelodico la bacchetta sull'uscio della porta di casa e le fa una battuta ...

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono trasferiti a Dubai. Nelle dirette Instagram hanno dichiarato di aver deciso di andar a vivere negli Emirati Arabi e di aiutare i napoletani da lì. Arriva però una d ...Tina Rispoli fa 'ingelosire' Tony Colombo a Dubai, il cantante neomelodico la bacchetta sull'uscio della porta di casa e le fa una battuta ...