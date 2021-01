Quando il clero sclera

Leggi su panorama

(Di sabato 23 gennaio 2021) «Un pastore vanitoso non fa il bene del Signore» ha detto Francesco. Ma questi «don» fanno il contrario di quanto prescritto dal Papa: si esibiscono come rockstar, tengono comizi, mostrano moto e celebrano messa dalle gru. Più che per la loro gloria di Dio, per la loro. Le vie del Signore sono infinite, ma alcune sono più divertenti delle altre. Preti comizianti, parroci antagonisti, sacerdoti che cantano e ballano tra le navate, don motociclisti, Top gun in tonaca. Anche in tempi di pandemia cinese, la Chiesa offre un ampio campionario di pastori d'anime, collettori di like e visualizzazioni, apostoli sempre più sospesi tra evangelizzazione olistica ed esibizionismo piacione. Mezzo secolo fa Guy Debord aveva intuito che la spettacolarizzazione avrebbe probabilmente preso il posto della religione. «Lo spettacolo è la ricostruzione materiale dell'illusione religiosa», scriveva il ...