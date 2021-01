Lombardia - Stop ai divieti anti-smog (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lombardia ha revocato le misure temporanee anti-smog di primo livello, che includono il blocco della circolazione dei veicoli diesel fino all'Euro 4, introdotte il 22 gennaio. Il provvedimento, si legge nel comunicato della Regione, è motivato da una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10. Inoltre, le condizioni meteo previste da Arpa per i prossimi giorni sono definite favorevoli alla dispersione. Le regole del blocco. Dal 25 gennaio lo Stop riguarda anche la provincia di Mantova, inizialmente esclusa dalla revoca perché la media delle concentrazioni di Pm10 era rimasta superiore al limite stabilito, salvo poi abbassarsi nei successivi rilevamenti. Le limitazioni al traffico veicolare previste dalle misure temporanee anti-smog interessano i Comuni con più ... Leggi su quattroruote (Di sabato 23 gennaio 2021) Laha revocato le misure temporaneedi primo livello, che includono il blocco della circolazione dei veicoli diesel fino all'Euro 4, introdotte il 22 gennaio. Il provvedimento, si legge nel comunicato della Regione, è motivato da una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di Pm10. Inoltre, le condizioni meteo previste da Arpa per i prossimi giorni sono definite favorevoli alla dispersione. Le regole del blocco. Dal 25 gennaio loriguarda anche la provincia di Mantova, inizialmente esclusa dalla revoca perché la media delle concentrazioni di Pm10 era rimasta superiore al limite stabilito, salvo poi abbassarsi nei successivi rilevamenti. Le limitazioni al traffico veicolare previste dalle misure temporaneeinteressano i Comuni con più ...

ansa_lombardia : Covid:troppa gente, stop ingresso galleria V.Emanuele Milano - EstebBeltramino : Smog: stop divieti in tutta la Lombardia, tranne Mantova #motori - AnsaLombardia : Covid:troppa gente, stop ingresso galleria V.Emanuele Milano. Per consentire il deflusso di persone in eccesso |… - 995AdAlessandro : Stop alle polemiche Lombardia Min. Salute. - GiaPettinelli : Covid: troppa gente, stop ingresso galleria V.Emanuele Milano - Lombardia - -