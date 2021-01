Juve, difficoltà nel trovare la quarta punta. Pirlo: “Soddisfatto della rosa, non ho bisogno di niente” (Di sabato 23 gennaio 2021) Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra invernale di mercato e la Juventus ancora non è riuscita a mettere le mani sulla tanto ambita quarta punta. Non è da escludere, dunque, che alla fine possa non arrivare nessuno. Il primo nome sul taccuino di Paratici è quello di Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Mancano pochi giorni alla chiusurafinestra invernale di mercato e lantus ancora non è riuscita a mettere le mani sulla tanto ambita. Non è da escludere, dunque, che alla fine possa non arrivare nessuno. Il primo nome sul taccuino di Paratici è quello di Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal L'articolo

a99904573 : RT @FcInterNewsit: Materazzi: 'L'Inter quest'anno deve vincere, ma scalzare il Milan non sarà facile. Juve mai così in difficoltà' https://… - FcInterNewsit : Materazzi: 'L'Inter quest'anno deve vincere, ma scalzare il Milan non sarà facile. Juve mai così in difficoltà' - 1987_Lorenza : RT @giampdisan: Quando parlate di immobilismo sul mercato #Juventus, di Paralisih ecc pensate che ci sono club enormi in gravissime diffic… - giampdisan : Quando parlate di immobilismo sul mercato #Juventus, di Paralisih ecc pensate che ci sono club enormi in gravissim… - GaetanoPalmiott : @Giggi_Jj @FBiasin Juve che peraltro si auto-denunciò delle difficoltà a fare i tamponi nei tempi coi giorni di rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve difficoltà Ferencvaros-Juventus: Pirlo ritrova CR7 per la trasferta di Budapest BetStars News – Italia