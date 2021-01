Roma, clamoroso a Trigoria: 'Non ci alleniamo' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un ammutinamento in piena regola. Rientrato dopo tre ore abbondanti di chiacchiere e scontri, ma indicativo di una tensione diffusa. Nella settimana più delicata della gestione Fonseca , la Roma ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un ammutinamento in piena regola. Rientrato dopo tre ore abbondanti di chiacchiere e scontri, ma indicativo di una tensione diffusa. Nella settimana più delicata della gestione Fonseca , laha ...

marcoconterio : ?? Clamoroso in #RomaSpezia. La #Roma fa sei cambi ma il regolamento, con deroga pubblicata in data 9 settembre, ne… - TuttoASRoma : Roma, clamoroso a Trigoria: “Non ci alleniamo” - sportli26181512 : #Roma, clamoroso a Trigoria: 'Non ci alleniamo': Duro confronto nello spogliatoio con Fonseca: la squadra decide di… - tuttonapoli : CdS - Clamoroso Roma: ammutinamento della squadra e scontro infuocato tra un big e Fonseca - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Roma nel caos, clamoroso: la squadra rifiuta di allenarsi #ammutinamento -