Per un pelo stupendo

Il mantenimento del pelo del cane può richiedere l'utilizzo di fino il 30% del quantitativo giornaliero di proteine assunte. E' chiaro quindi che questo macronutriente ha un importanza fondamentale nel benessere del manto. MA non è l'unico nutriente a dover essere preso in considerazione, anche gli acidi grassi e le vitamine devono essere considerate. Ad esempio la Biotina, detta anche vitamina B8, è molto importante nel mantenimento sano del manto peloso ed è quindi importante che sia sempre presente all'interno di un alimentazione bilanciata. Anche gli aminoacidi concorrono ad un ottimale salute del pelo, ad esempio la metionina e la cisteina intervengono nella produzione della cheratina la proteina principale di cui sono composti pelle e pelo. Gli acidi grassi polinsaturi della famiglia omega3 ed omega6 sono ...

I Brooklyn Nets, veri protagonisti di questo gennaio targato NBA grazie allo scambio che ha portato James Harden nella grande mela, continuano a muoversi sul mercato puntellando la propria rosa. E que ...

Lombardia finita in zona rossa per un suo errore. Fontana accusa Roma, l’Iss lo sbugiarda: ha mandato dati sbagliati, poi ha rettificato

La Lombardia è finita in zona rossa per via di un suo errore. Mentre il governatore Attilio Fontana accusava il governo di aver punito i lombardi e con la neo-assessora Letizia Moratti presentava pure ...

I Brooklyn Nets, veri protagonisti di questo gennaio targato NBA grazie allo scambio che ha portato James Harden nella grande mela, continuano a muoversi sul mercato puntellando la propria rosa. E que ...