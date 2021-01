La Lombardia dopo una settimana in rosso per errore tornerà arancione. L'ira di Fontana: "Basta calunnie sui nostri dati" (Di venerdì 22 gennaio 2021) La decisione della cabina di regia del ministero in base agli ultimi dati sull'Rt in tutte le regioni. Il passaggio con ordinanza del ministro della Salute Speranza firmerà. Indiscrezioni su un errore della Lombardia nella trasmissione dei dati a Roma: la replica del governatore... Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) La decisione della cabina di regia del ministero in base agli ultimisull'Rt in tutte le regioni. Il passaggio con ordinanza del ministro della Salute Speranza firmerà. Indiscrezioni su undellanella trasmissione deia Roma: la replica del governatore...

matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - Parpiglia : #GFvip vi farei venire qui in Lombardia #zonarossa ... sono sicuro che dopo sei secondi , vi mancherà anche il cesso nel confessionale - RegLombardia : #LNews “Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che colloca la Lombardia in ‘zona rossa’, Regione - come prea… - MasciTini : RT @lbianchetti: La Lombardia ha l'Rt più basso d'Italia, dopo la Campania. Che cosa vogliono? - detossinata : @_DAGOSPIA_ Diciamo dopo che solo.ieri la Lombardia ha inviato dati aggiuntivi. A stare di quanto dice la stessa Re… -