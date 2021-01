Gazzetta: questo Napoli manca di determinazione, non sa osare (Di venerdì 22 gennaio 2021) determinazione, questa è mancata al Napoli, secondo la Gazzetta dello Sport, per poter vincere la Supercoppa contro la Juve. Ma non è stato un episodio, non è un caso infatti che la formazione di Gattuso le abbia prese sempre contro le sue pari, vedi Lazio, Milan, Inter e Juve. questo Napoli non sa osare, in determinate partite è vittima dei suoi stessi timori. Eppure Gattuso non è mai stato un calciatore arrendevole, mentre invece da tecnico sembra pare tanta fatica nel trasmettere ardore alla sua squadra, basta vedere quanto l’ansia e il peso abbia condizionato la prestazione di Insigne e il suo rigore non è casuale nemmeno che Insigne e Zielinski, i due giocatori più rappresentativi del momento, scompaiano ogni qualvolta c’è da tirare fuori gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021), questa èta al, secondo ladello Sport, per poter vincere la Supercoppa contro la Juve. Ma non è stato un episodio, non è un caso infatti che la formazione di Gattuso le abbia prese sempre contro le sue pari, vedi Lazio, Milan, Inter e Juve.non sa, in determinate partite è vittima dei suoi stessi timori. Eppure Gattuso non è mai stato un calciatore arrendevole, mentre invece da tecnico sembra pare tanta fatica nel trasmettere ardore alla sua squadra, basta vedere quanto l’ansia e il peso abbia condizionato la prestazione di Insigne e il suo rigore non è casuale nemmeno che Insigne e Zielinski, i due giocatori più rappresentativi del momento, scompaiano ogni qualvolta c’è da tirare fuori gli ...

CAVRIAGO. La sindaca, gli assessori e i consiglieri comunali di Cavriago (nella foto il consigliere Marco Migliore e l’assessore all’ambiente, pianificazione e sviluppo Luca Brami) domenica mattina ha ...

Tortellini, lambrusco e Duomo La moneta che celebra Modena

Creata dalla Zecca di Stato per i collezionisti vuole essere un omaggio all’intera Emilia Romagna, ma ospita diversi simboli della città e del territorio. Sono disponibili 12mila pezzi ...

