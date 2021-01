Facebook è l’azienda tech che ha speso più in lobbying nel 2020 (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono oltre 19,6 i milioni di dollari spesi da Facebook nel 2020 per attività di lobbying, numero che la pone davanti a tutte le altre grandi aziende tecnologiche per denaro investito per far pressione sul Congresso. La società di Zuckerberg ha incrementato del 17,8% la sua spesa rispetto al 2019. I temi su cui Facebook ha fatto più pressione sono la riforma del copyright, l’integrità elettorale, la moderazione dei contenuti, l’immigrazione e le politiche fiscali internazionali. Subito dietro viene Amazon, con una spesa di 17,86 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto all’anno precedente, concentrata su questioni quali la banda larga, la proprietà intellettuale, la riforma postale e l’assistenza sanitaria. Microsoft ha speso invece 9,4 milioni di dollari, in calo rispetto ai 10,2 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono oltre 19,6 i milioni di dollari spesi danelper attività di, numero che la pone davanti a tutte le altre grandi aziende tecnologiche per denaro investito per far pressione sul Congresso. La società di Zuckerberg ha incrementato del 17,8% la sua spesa rispetto al 2019. I temi su cuiha fatto più pressione sono la riforma del copyright, l’integrità elettorale, la moderazione dei contenuti, l’immigrazione e le politiche fiscali internazionali. Subito dietro viene Amazon, con una spesa di 17,86 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto all’anno precedente, concentrata su questioni quali la banda larga, la proprietà intellettuale, la riforma postale e l’assistenza sanitaria. Microsoft hainvece 9,4 milioni di dollari, in calo rispetto ai 10,2 ...

