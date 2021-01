Mara Venier cambia completamente vita: colpo di scena! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mara Venier avrebbe intenzione di cambiare completamente vita nei prossimi mesi: l’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi Mara Venier è una delle conduttrici più amate dagli italiani e da anni ormai è tornata al timone di Domenica In con gran successo. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la veneziana starebbe pensando di tornare a far l’attrice. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)avrebbe intenzione direnei prossimi mesi: l’indiscrezione arriva dal settimanale Oggiè una delle conduttrici più amate dagli italiani e da anni ormai è tornata al timone di Domenica In con gran successo. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la veneziana starebbe pensando di tornare a far l’attrice. L'articolo proviene da Inews.it.

