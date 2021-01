Il flop con l'Inter e non solo: le due settimane in cui la Juve è diventata adulta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quattro giorni e un trofeo dopo, la sconfitta con l'Inter fa male ancora. Per come è arrivata, oltre che per il suo peso sulla stagione. Ma allargare lo sguardo neanche tanto, solo un po' oltre la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quattro giorni e un trofeo dopo, la sconfitta con l'fa male ancora. Per come è arrivata, oltre che per il suo peso sulla stagione. Ma allargare lo sguardo neanche tanto,un po' oltre la ...

mandarino145 : Siamo ancora in un mondo diviso fra 'primi' e 'ultimi'. Perché tutti i cantanti che hanno iniziato hanno fatto fin… - sportli26181512 : Il flop con l’Inter e non solo: le due settimane in cui la Juve è diventata adulta: Il flop con l’Inter e non solo:… - Gazzetta_it : Il flop con l’#Inter e non solo: le due settimane in cui la #Juve è diventata adulta - aleale88230610 : Che poi non si capisce un cazzo con tutte ste bacinelle, per il bagno, per dipingere... ahahahha Che flop di attività! #prelemi - Angyangy007 : @vivodiansie Esatto e l'errore è di Signorini, con le nuove entrate un totale flop, i veterani non escono più da un… -

Ultime Notizie dalla rete : flop con Top & Flop di Bisceglie-Casertana Tutto Lega Pro Industria: Coldiretti, con flop a Natale crolla alimentare (-4,1%)

Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...

Vaccinazioni, passi falsi sul Pil e troppi dubbi quando servono efficienza e fiducia

L’uscita infelice sul Pil di Letizia Moratti è stata un brutto passo falso per l’ex sindaco di Milano. Reduci dal flop dei vaccini antinfluenzali ci aspettiamo una migliore organizzazione ...

Agenzia stampa italia. Entra sul giornale multimediale agenzia stampa italia: informazione, comunicazione, media, politica, cronaca, economia, sport. cultura ...L’uscita infelice sul Pil di Letizia Moratti è stata un brutto passo falso per l’ex sindaco di Milano. Reduci dal flop dei vaccini antinfluenzali ci aspettiamo una migliore organizzazione ...