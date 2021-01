Dayane Mello in crisi per la figlia al GF Vip | “Non ce la faccio più | sto impazzendo!”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri sera Maria Teresa Ruta è nuovamente crollata, piangendo nella Casa del Grande Fratello Vip e meditando di andare via. Ad alcune ore di distanza si è aggiunto anche lo sfogo di, possibile finalista inserita all’interno del quartetto verso la serata conclusiva del 26 febbraio.in: “Non ce la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

pomeriggio5 : Dopo le parole della mamma di Dayane Mello, la replica del fratello della concorrente del #GFVIP #Pomeriggio5 - Ros_Mello_ : RT @pamela_cassibba: 'Rendi migliore tutto, me compresa'? #gfvip #dayane #rosalinda #rosmello - Dayane_mello_ : @hwjmelody Ma come fate a condividere così ? Nel senso con sotto il nome di quello che ha messo il video? - Ros_Mello_ : RT @midnightkn: Carlotta a Dayane: 'Ci andiamo a fumare una sigaretta?' SDG: 'Lasciala stare qui, vengo io' REMA SAMANTHA REMAAAAA #rosmel… - hmsickts : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Dayane Mello in crisi per la figlia al Grande Fratello Vip: “Non ce la faccio più, sto impazzendo!”, Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò la consolano.Da ieri la modella brasiliana non si sente bene, dopo la notizia del prolungamento del programma, è giù di umore Dayane Mello è giù di umore: le manca sua figlia Sofia. Da ieri sta a letto e non si ...