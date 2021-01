Coronavirus: Sicilia, Pd ‘intensificare screening per evitare focolai in scuole infanzia’ (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) – “Il tasso di trasmissione del virus all’interno delle scuole dell’infanzia può essere contenuto, nonostante la difficoltà di mantenere il distanziamento per i bambini, con opportune misure di contenimento quali screening e uso rigoroso dei dispositivi di protezione individuale. A tal proposito abbiamo sollecitato una riunione della Quinta commissione Ars per discutere delle criticità connesse al recente riavvio dell’attività nelle scuole dell’infanzia”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo e il deputato dem Nello Dipasquale al termine della riunione di commissione a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla e i sindacati. “Abbiamo sottolineato la necessità di fornire mascherine del tipo FFP2 a docenti e personale di assistenza oltre alla esigenza di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) – “Il tasso di trasmissione del virus all’interno delledell’infanzia può essere contenuto, nonostante la difficoltà di mantenere il distanziamento per i bambini, con opportune misure di contenimento qualie uso rigoroso dei dispositivi di protezione individuale. A tal proposito abbiamo sollecitato una riunione della Quinta commissione Ars per discutere delle criticità connesse al recente riavvio dell’attività nelledell’infanzia”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo e il deputato dem Nello Dipasquale al termine della riunione di commissione a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla e i sindacati. “Abbiamo sottolineato la necessità di fornire mascherine del tipo FFP2 a docenti e personale di assistenza oltre alla esigenza di ...

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia zona rossa per due settimane' - - jessyesalvatore : @TheQ_continuum @MMmarco0 Solo in alcune aree. - lucianoghelfi : #Coronavirus, altri 524 decessi ?? Nuovi casi 13.571 su 279mila tamponi ?? Dei nuovi casi, 1.876 in #Lombardia, 1.… - infoitinterno : Coronavirus: oggi in Italia 13.571 casi e 524 morti. In Sicilia altre 37 vittime -