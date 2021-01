Stefania Orlando sconvolta minaccia di abbandonare il GF Vip: Zorzi ad un passo dalla porta rossa “esco con te” – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) La puntata di ieri del GF Vip per Stefania Orlando è stata particolarmente complessa. Per lei non c’è stata una vera e propria sorpresa bensì un colpo basso legato al suo passato. La Orlando ha reagito da vera signora di fronte alle dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato rese a Live Non è la d’Urso con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) La puntata di ieri del GF Vip perè stata particolarmente complessa. Per lei non c’è stata una vera e propria sorpresa bensì un colpo basso legato al suo passato. Laha reagito da vera signora di fronte alle dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato rese a Live Non è la d’Urso con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

