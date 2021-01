Napoli, conferenza stampa Gattuso: «Juve in crisi? Io non ci casco» (Di martedì 19 gennaio 2021) conferenza stampa Gattuso: le dichiarazioni pre Juve in Supercoppa. L’allenatore azzurro presenta il match di Reggio Emilia Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso presenta la finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli alla vigilia del match del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole in conferenza stampa. PETAGNA E MERTENS – «Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare, domani c’è ancora una seduta di allenamento. Lo valuteremo domani. A Dries bisogna solo fargli i complimenti: sta stringendo i denti, non è al 100%, si sta allenando in più con dolore, prende anche anti-infiammatori. Se c’è bisogno ci darà una mano». SVANTAGGI – «Quando si gioca con la Juve ci sono sempre svantaggi. Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021): le dichiarazioni prein Supercoppa. L’allenatore azzurro presenta il match di Reggio Emilia Il tecnico delGennaropresenta la finale di Supercoppa trantus ealla vigilia del match del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole in. PETAGNA E MERTENS – «Petagna oggi ha fatto tutto quello che doveva fare, domani c’è ancora una seduta di allenamento. Lo valuteremo domani. A Dries bisogna solo fargli i complimenti: sta stringendo i denti, non è al 100%, si sta allenando in più con dolore, prende anche anti-infiammatori. Se c’è bisogno ci darà una mano». SVANTAGGI – «Quando si gioca con laci sono sempre svantaggi. Hanno ...

