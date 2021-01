Mertens: “Non crediamo alla Juve in difficoltà. Daremo il 100%” (Di martedì 19 gennaio 2021) Dries Mertens è pronto a suonare la carica per portare a Napoli la Supercoppa Italiana. L’attaccante belga, intervistato da TGR Campania, ha così parlato in vista della sfida di domani contro la Juventus: “Non crediamo ad una Juve in difficoltà nonostante i recenti risultati; noi però abbiamo travolto la Fiorentina e confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso. In una sola partita ci giochiamo un trofeo e dobbiamo dare il 110%“. Foto: Twitter uff. Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Driesè pronto a suonare la carica per portare a Napoli la Supercoppa Italiana. L’attaccante belga, intervistato da TGR Campania, ha così parlato in vista della sfida di domani contro lantus: “Nonad unainnonostante i recenti risultati; noi però abbiamo travolto la Fiorentina e confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso. In una sola partita ci giochiamo un trofeo e dobbiamo dare il 110%“. Foto: Twitter uff. Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

capuanogio : #Gattuso in ansia per l’attacco della #SupercoppaItaliana: #Petagna e #Mertens hanno problemi fisici e potrebbe tor… - RafAuriemma : In questo periodo un club che punta il dito verso un altro perchè 'Mertens era a cena nel mentre insisteva la bolla… - RealPiccinini : @MarcoMacagnino5 Mertens ha fatto 130 gol col Napoli e Osimhen è costato 70 milioni, Rebic 5. Ma si può anche non e… - EmanueleFire : @mick_napoli_26_ Via interisti sono finiti aubameyang Mertens e non Sanchez - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, Mertens: 'Domani sarà una gara molto speciale. Juve in difficoltà? Non c'entra niente' -