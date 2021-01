Governo. Conte mette la cravatta celeste, simbolo di fiducia (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Nei momenti di svolta, come il confronto cominciato oggi alla Camera dei deputati che proseguirà domani al Senato alla fiducia al Governo, anche il colore può avere un significato particolare. Oggi il premier Giuseppe Conte si è presentato nell’aula di Montecitorio sfoggiando una cravatta tutta celeste. E il celeste, al contrario del rosso, sicuramente ha un effetto molto rilassante. Per quanto riguarda altri significati, indagati dalla psicologia del colore, altra proprietà che il celeste trasmette è la fedeltà. Azzurro cielo o azzurro oceano sono i colori che potrebbero risvegliare la fiducia in chi la osserva. I toni del blu significano pace, relax, libertà, freschezza e pienezza, e anche il celeste è ideale per controllare o abbassare l’intensità delle emozioni, aiutando la persona a meditare più velocemente. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – Nei momenti di svolta, come il confronto cominciato oggi alla Camera dei deputati che proseguirà domani al Senato alla fiducia al Governo, anche il colore può avere un significato particolare. Oggi il premier Giuseppe Conte si è presentato nell’aula di Montecitorio sfoggiando una cravatta tutta celeste. E il celeste, al contrario del rosso, sicuramente ha un effetto molto rilassante. Per quanto riguarda altri significati, indagati dalla psicologia del colore, altra proprietà che il celeste trasmette è la fedeltà. Azzurro cielo o azzurro oceano sono i colori che potrebbero risvegliare la fiducia in chi la osserva. I toni del blu significano pace, relax, libertà, freschezza e pienezza, e anche il celeste è ideale per controllare o abbassare l’intensità delle emozioni, aiutando la persona a meditare più velocemente.

