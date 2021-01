Coronavirus: +435 contagi in Piemonte, risalgono i ricoveri in ospedale (+12) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto di repertorio Sono 435 (di cui 191, il 43,9%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 4% dei 10.817 tamponi eseguiti, di cui 6783 antigenici. Lo ... Leggi su novaratoday (Di lunedì 18 gennaio 2021) Foto di repertorio Sono 435 (di cui 191, il 43,9%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in, pari al 4% dei 10.817 tamponi eseguiti, di cui 6783 antigenici. Lo ...

Dome689 : RT @lucarango88: @RegLombardia ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #18gennaio Casi +1.189 (515.355 +0,23%) Deceduti +45 (26.282 +0,17%) Guari… - rep_torino : Coronavirus, 12 ricoverati in più ma i nuovi contagiati calano: sono 435, il 4% dei tamponi [aggiornamento delle 19… - NovaraToday : Coronavirus: +435 contagi in Piemonte, risalgono i ricoveri in ospedale (+12) - ObiettivoNews1 : CORONAVIRUS – Canavese: 23 nuovi casi e 288 ricoveri; in Piemonte 435 nuovi casi - Core11064017 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, 435 nuovi casi su poco più di 19mila tamponi, 19 decessi. In aumento i ricoverati in terapia int… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus +435 Il bollettino coronavirus del 18 gennaio 2021 in Piemonte e Alessandria Radiogold Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 gennaio: 8.824 nuovi casi e 377 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.390.101 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 8.824, +0,4% rispetto al giorno prima (i ...

Coronavirus: India's tally reaches 10.58 million with 10K new cases

India on Monday reported a little under 10,000 fresh cases, the lowest single-day spike in infections since early June last year | NewsBytes ...

