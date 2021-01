Terremoto Indonesia – Aumenta il numero del vittime: la maggior parte sono di Mamuju (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ salito a 56 morti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.2 che venerdì ha scosso la provincia del Sulawesi, in Indonesia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che la maggior parte dei decessi è avvenuta a Mamuju, una città di circa 110mila abitanti nella provincia di Sulawesi nell’ovest, dove sono stati registrati 47 morti, mentre Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ salito a 56 morti il bilancio deldi magnitudo 6.2 che venerdì ha scosso la provincia del Sulawesi, in. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che ladei decessi è avvenuta a, una città di circa 110mila abitanti nella provincia di Sulawesi nell’ovest, dovestati registrati 47 morti, mentre

Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Indonesia, il bilancio sale a 56 morti #ANSA - ilpost : Il numero di persone morte per il terremoto a Sulawesi, in Indonesia, è salito a 56 - MediasetTgcom24 : Terremoto in Indonesia, il bilancio sale a 56 morti #Terremoto - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Indonesia. Dalla Cei 500mila euro dall’8×1000 per la popolazione colpita dal terremoto - VIBOANTONIO2 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto in #Indonesia, il bilancio sale a 56 morti #ANSA -