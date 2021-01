Inter, la serata perfetta: Juve dominata e Milan agganciato in vetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Grande prova dell'Inter, che batte la Juve 2-0 a San Siro e in attesa di Cagliari-Milan, aggancia i rossoneri in vetta alla classifica. Sprofondano invece i bianconeri, battuti senza attenuanti. La ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 gennaio 2021) Grande prova dell', che batte la2-0 a San Siro e in attesa di Cagliari-, aggancia i rossoneri inalla classifica. Sprofondano invece i bianconeri, battuti senza attenuanti. La ...

Cammurusu : RT @SantucciFulvio: La miglior Inter della stagione nella serata in cui serviva esserlo. Tutti sugli scudi: titolari, subentrati e allenato… - Franky2174 : RT @fcin1908it: L'Inter si gode la serata magica: Juve dominata a San Siro ???? - MalarkMorn : Se ti presenti con Rabiot e Ramsey, meriti di perdere. L’Inter non ha fatto nulla se non rimessa e contropiede e l’… - pallina_22 : RT @SantucciFulvio: La miglior Inter della stagione nella serata in cui serviva esserlo. Tutti sugli scudi: titolari, subentrati e allenato… - enrico_gasta : RT @fabbricainter: L'Inter migliore della stagione nella partita più importante della stagione. Ha vinto la squadra meglio allenata contro… -