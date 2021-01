Conte rischia di non avere i numeri, Renzi lo sa (e lo dice) e Zingaretti cambia linea (Di domenica 17 gennaio 2021) Ultime ore prima della due-giorni di fuoco per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che domani sarà alla Camera e martedì al Senato per le “comunicazioni di carattere fiduciario” che seguono l’addio di Italia Viva. Il timore è che la ricerca dei responsabili si riveli un buco nell’acqua. Il leader dei “ribelli”, Matteo Renzi, ne sembra convinto e sfida così ciò che resta della maggioranza del governo Conte Bis (chissà se per tornare in pista). Intanto, dalla direzione Pd il segretario dem Nicola Zingaretti non sembra disposto a firmare cambiali in bianco al premier. IL PD-PENSIERO SECONDO TRAVAGLIO “Se martedì il premier salva il governo, poi non lo ferma più nessuno”. È questo il Pd-pensiero secondo Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano oggi ha firmato un editoriale leggendo le ... Leggi su formiche (Di domenica 17 gennaio 2021) Ultime ore prima della due-giorni di fuoco per il presidente del Consiglio Giuseppe, che domani sarà alla Camera e martedì al Senato per le “comunicazioni di carattere fiduciario” che seguono l’addio di Italia Viva. Il timore è che la ricerca dei responsabili si riveli un buco nell’acqua. Il leader dei “ribelli”, Matteo, ne sembra convinto e sfida così ciò che resta della maggioranza del governoBis (chissà se per tornare in pista). Intanto, dalla direzione Pd il segretario dem Nicolanon sembra disposto a firmareli in bianco al premier. IL PD-PENSIERO SECONDO TRAVAGLIO “Se martedì il premier salva il governo, poi non lo ferma più nessuno”. È questo il Pd-pensiero secondo Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano oggi ha firmato un editoriale leggendo le ...

LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - LegaSalvini : LA SFIDA IN AULA, ORA CONTE RISCHIA TUTTO - repubblica : 'Conte rischia tutto': ecco la prima pagina di Repubblica di oggi #17gennaio #Conte #crisidigoverno - DanielePasqua17 : RT @LegaSalvini: LA SFIDA IN AULA, ORA CONTE RISCHIA TUTTO - carlomastroeni : RT @NicolaForcigna1: Oggi che l’Ue ci fa sapere che il documento, presentato dal nostro governo per ottenere i mld del Recovery, rischia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte rischia Perché il Recovery Plan di Conte rischia di essere bocciato da Bruxelles Startmag Web magazine Greggio a Gazzetta: “Rischia di più l’Inter, conterà la panchina”

Noi arriviamo da 9 scudetti di fila, loro è da un po’ che non vincono, da quando Garibaldi è sbarcato a Marsala. I politici hanno esagerato con il lockdown per non prendersi responsabilità, ne avesser ...

Conte ha paura: mancano i numeri

«Al momento i numeri non ci sono». Una volta tanto, miracoli della crisi di governo, almeno su un punto sembrano essere tutti d'accordo. Dai leader dei partiti di maggioranza, passando per il guastato ...

Noi arriviamo da 9 scudetti di fila, loro è da un po’ che non vincono, da quando Garibaldi è sbarcato a Marsala. I politici hanno esagerato con il lockdown per non prendersi responsabilità, ne avesser ...«Al momento i numeri non ci sono». Una volta tanto, miracoli della crisi di governo, almeno su un punto sembrano essere tutti d'accordo. Dai leader dei partiti di maggioranza, passando per il guastato ...