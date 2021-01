Ristoranti, la campagna “Io Apro” è un flop: ma c’è un dato inatteso (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel Lazio alcuni Ristoranti prendo parte all’iniziativa “io Apro” ma tira aria di flop. Arrivano i primi provvedimenti contro chi decide di restare aperto. Su Internet è partita un’iniziativa sotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 17 gennaio 2021) Nel Lazio alcuniprendo parte all’iniziativa “io” ma tira aria di. Arrivano i primi provvedimenti contro chi decide di restare aperto. Su Internet è partita un’iniziativa sotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Michele00410624 : La campagna di protesta #IoApro contro i divieti serali imposti dai decreti per limitare diffusione del coronaviru… - swimmerpg : @mamabuange Guarda io non capisco nemmeno come si possa andare in un centro commerciale durante una pandemia MA io… - comristorazione : Ristoranti: la campagna IoApro è stata un flop, poche adesioni #ioparo è statpo un flop Iscriviti alle newsletter d… - ReputationAGCY : Ristoranti che aderiscono alla campagna #IoApro nonostante il divieto: cosa succederà - Dana79479939 : RT @fanpage: Sono ristoratori in serie difficoltà e che non vogliono essere chiamati untori. Cos'è successo la prima sera della campagna #… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti campagna Ristoranti: la campagna IoApro è stata un flop, poche adesioni dissapore Ristoranti, la campagna “Io Apro” è un flop: ma c’è un dato inatteso

Nel Lazio alcuni ristoranti prendo parte all'iniziativa "io apro" ma tira aria di flop. Arrivano i primi provvedimenti contro chi decide di restare aperto ...

I commercianti di Busto Arsizio in piazza contro le chiusure: «Fateci aprire o dateci ristori veri»

Una cinquantina i commercianti delle varie categorie che hanno preso parte all'iniziativa organizzata dall'Ascom per dare un segnale di forte sofferenza al governo. Manifestazione condizionata da un g ...

Nel Lazio alcuni ristoranti prendo parte all'iniziativa "io apro" ma tira aria di flop. Arrivano i primi provvedimenti contro chi decide di restare aperto ...Una cinquantina i commercianti delle varie categorie che hanno preso parte all'iniziativa organizzata dall'Ascom per dare un segnale di forte sofferenza al governo. Manifestazione condizionata da un g ...