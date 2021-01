Non sposate, senza figli: ecco chi sono le donne più felici (Di sabato 16 gennaio 2021) Abbiamo voluto l’amore, lo abbiamo cercato e inseguito per ottenere quel lieto fine tanto caro alle favole più belle. Ed eravamo anche soddisfatte del risultato raggiunto: il partner ideale, il matrimonio da sogno e la nascita dei figli per suggellare quella promessa d’amore. Eppure ci siamo ritrovate, in men che non si dica, infelici della nostra vita e delle scelte che abbiamo fatto chiedendoci più volte il perché. ecco, la risposta arriva dalla scienza, ma dobbiamo avvisarvi che non vi piacerà per niente. Secondo Paul Dolan, Capo Dipartimento e Professore di Scienze comportamentali e psicologiche presso la London School of Economics and Political Science, le donne sono più felici senza figli e senza coniuge. Forse lo sospettavamo ... Leggi su dilei (Di sabato 16 gennaio 2021) Abbiamo voluto l’amore, lo abbiamo cercato e inseguito per ottenere quel lieto fine tanto caro alle favole più belle. Ed eravamo anche soddisfatte del risultato raggiunto: il partner ideale, il matrimonio da sogno e la nascita deiper suggellare quella promessa d’amore. Eppure ci siamo ritrovate, in men che non si dica, indella nostra vita e delle scelte che abbiamo fatto chiedendoci più volte il perché., la risposta arriva dalla scienza, ma dobbiamo avvisarvi che non vi piacerà per niente. Secondo Paul Dolan, Capo Dipartimento e Professore di Scienze comportamentali e psicologiche presso la London School of Economics and Political Science, lepiùconiuge. Forse lo sospettavamo ...

