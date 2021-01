Pedro Neto, la smentita della Lazio: “Nessun pagamento allo Sporting Lisbona” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Lazio ha smentito di aver destinato pagamenti “a soggetti terzi (il club Sporting Lisbona)” per l’acquisto del calciatore Pedro Neto. Nella nota la società biancoceleste “precisa che le transazioni finanziarie sono state effettuate correttamente, secondo quanto previsto negli accordi di trasferimento. Diversamente da quanto pubblicato, Nessun pagamento è stato destinato a soggetti terzi (il club Sporting Lisbona) seppur erroneamente citati nelle note di bilancio“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Laha smentito di aver destinato pagamenti “a soggetti terzi (il club)” per l’acquisto del calciatore. Nella nota la società biancoceleste “precisa che le transazioni finanziarie sono state effettuate correttamente, secondo quanto previsto negli accordi di trasferimento. Diversamente da quanto pubblicato,è stato destinato a soggetti terzi (il club) seppur erroneamente citati nelle note di bilancio“. SportFace.

