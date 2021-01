Lista Conte al 12% | crolla il Pd Ora i Dem frenano sui costruttori

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Da paura. Così nel Pd definiscono l'ultima rilevazione della NotoSondaggi, per la Nazione-Carlino-Il Giorno, sulle possibili elezioni anticipate. Nell'ipotesi in cui si presentasse unail Pd crollerebbe dal 19,5% al 13, mentre il Movimento 5 Stelle perderebbe solo un punto, dal 14 al 13%. Ladel presidente del Consiglio da sola sarebbe al 12%. Ecco perché, probabilmente, una... Segui su affaritaliani.it

Pd e 5 Stelle cercano senatori per il sostegno a Conte in aula: la nuova maggioranza si assesterà attorno ai 158-160 voti. Il socialista Nencini pronto ad abbandonare Renzi. Oltre a lui, altri quattro ...Da paura. Così nel Pd definiscono l'ultima rilevazione della NotoSondaggi, per la Nazione-Carlino-Il Giorno, sulle possibili elezioni anticipate. Nell'ipotesi in cui si presentasse una lista Conte il ...