Indiana Jones 'appartiene a una Xbox' dice Microsoft ma è solo una battuta o qualcosa di più? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Indiana Jones è stato annunciato solo pochi giorni fa ma è già uno dei progetti più discussi di questo inizio 2021. Il tutto mentre a conti fatti sappiamo pochissimo di un progetto che però si trova sicuramente in una posizione particolare tra accordi, compagnie e console. Come annunciato, si tratta di un progetto che nasce da una collaborazione tra Bethesda e Lucasfilm Games, etichetta recentemente rinata che si sta muovendo per sfruttare a pieno IP di assoluto valore (solo ieri è stato annunciato un nuovo Star Wars dai creatori di The Division). Sappiamo che sarà sviluppato dal talentuoso team di Machine Games che ci ha regalato l'ottimo ritorno dell'universo di Wolfenstein e...poco altro in realtà. Insomma, un progetto ancora lontanissimo ma che incuriosisce anche per un altro motivo: esclusività ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 gennaio 2021)è stato annunciatopochi giorni fa ma è già uno dei progettidiscussi di questo inizio 2021. Il tutto mentre a conti fatti sappiamo pochissimo di un progetto che però si trova sicuramente in una posizione particolare tra accordi, compagnie e console. Come annunciato, si tratta di un progetto che nasce da una collaborazione tra Bethesda e Lucasfilm Games, etichetta recentemente rinata che si sta muovendo per sfruttare a pieno IP di assoluto valore (ieri è stato annunciato un nuovo Star Wars dai creatori di The Division). Sappiamo che sarà sviluppato dal talentuoso team di Machine Games che ci ha regalato l'ottimo ritorno dell'universo di Wolfenstein e...poco altro in realtà. Insomma, un progetto ancora lontanissimo ma che incuriosisce anche per un altro motivo: esclusività ...

XboxInfos : RT @Eurogamer_it: PS5 sì o PS5 no per il nuovo Indiana Jones? #IndianaJones #Bethesda #Xbox #PS5 - Eurogamer_it : PS5 sì o PS5 no per il nuovo Indiana Jones? #IndianaJones #Bethesda #Xbox #PS5 - Asgard_Hydra : Indiana Jones: 'questo gioco appartiene a una Xbox', Microsoft fa una battuta sui social - Asgard_Hydra : Indiana Jones 'appartiene a una Xbox', scherza l'account ufficiale di Microsoft - Asgard_Hydra : Indiana Jones sarà esclusiva Microsoft? Xbox lancia un indizio -