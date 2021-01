Biathlon | sprint Oberhof 2021 Chi fermerà il monopolio norvegese? Wierer e Vittozzi in cerca di riscatto

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) A poche ore dall’emozionantemaschile, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2020-disi appresta a vedere in scena anche le donne. A(Germania) oggi, giovedì 14 gennaio alle 14:30, è in programma la prova femminile sui due poligoni che precederà la staffetta di sabato e la partenza in linea di domenica. Essendo passati sostanzialmente cinque giorni dal medesimo evento, è ipotizzabile che i valori in campo possano essere rimasti invariati, con le norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Tiril Eckhoff che partono nettamente favorite su tutte le avversarie. Le due coetanee connazionali sembrano infatti avere una marcia in più in questo punto della stagione soprattutto nelle, format principale e il più determinante della disciplina. In questa occasione non ci sarà ...