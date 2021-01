Il secolo portoghese

SimonVannini : @Hidegkuti78 Il sud del Brasile, da fine '800 fino agli anni'60 del secolo scorso, ha ricevuto un flusso impression… - EdmondoRho : Quattro anni fa, addio a Mário #Soares, grande leader del #socialismo portoghese ed europeo, protagonista della… -

Ultime Notizie dalla rete : secolo portoghese

Internazionale

In vacanza a Dubai, la compagna del fuoriclasse portoghese della Juve Cristiano Ronaldo ha postato su Instagram alcuni scatti che sono diventati subito virali ...Si sa che gli allenatori, soprattutto in Italia, sono uomini con la valigia sempre pronta. A decidere del loro destino, come sempre, tocca ai risultati, ma che non è detto possano godere di una interp ...