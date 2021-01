Camera approva 25° Emendamento, Pence dice no (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Camera dei Rappresentanti approva una risoluzione che chiede la rimozione dall’incarico del presidente Donald Trump attraverso il 25° Emendamento. Il voto equivale ad un rimprovero simbolico dopo che il vicepresidente Pence ha affermato di non avere intenzione di invocare il 25° Emendamento per rimuovere il Presidente. La Camera approva il 25° Emendamento? La Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladei Rappresentantiuna risoluzione che chiede la rimozione dall’incarico del presidente Donald Trump attraverso il 25°. Il voto equivale ad un rimprovero simbolico dopo che il vicepresidenteha affermato di non avere intenzione di invocare il 25°per rimuovere il Presidente. Lail 25°? La

