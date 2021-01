Inter, Barella esalta Lukaku: “Per spostarlo in allenamento dobbiamo aggrapparci in tre” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Lukaku riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti, ha sempre una buona parola per tutti in allenamento. In campo, invece, è uno che riesce a determinare tanto il risultato. Quando è arrivato è stato incredibile, ha salutato subito tutti in italiano e per noi è stato strano. Conosce tutte le lingue del mondo”. Nel corso di un’Intervista a Dazn il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha parlato del rapporto con Romelu Lukaku, esaltandone le doti fisiche e anche l’aspetto caratteriale del giocatore da tutti riconosciuto come un “gigante buono”: “Come Shaquille O’Neal? Loro due fanno dello strapotere fisico la propria forza maggiore. Romelu è anche molto altro. Anche in allenamento per spostarlo dobbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) “riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti, ha sempre una buona parola per tutti in. In campo, invece, è uno che riesce a determinare tanto il risultato. Quando è arrivato è stato incredibile, ha salutato subito tutti in italiano e per noi è stato strano. Conosce tutte le lingue del mondo”. Nel corso di un’vista a Dazn il centrocampista dell’Nicolòha parlato del rapporto con Romelundone le doti fisiche e anche l’aspetto caratteriale del giocatore da tutti riconosciuto come un “gigante buono”: “Come Shaquille O’Neal? Loro due fanno dello strapotere fisico la propria forza maggiore. Romelu è anche molto altro. Anche inper...

