Filmati di minori abusati e inni a Hitler | indagati 12 ragazzi | alcuni sono minorenni

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo lo “Shoah party” in Italia viene svelato un nuovo caso di pedopornografia e razzismo in chat. Dal Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, fino alla Campania, dodici, tra i 13 e i 17 anni (insieme a qualche maggiorenne)per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere. Nel loro gruppo WhatsApp, chiamato “Utistico”, avrebbero infatti condivisocon bambini costretti a subire atti sessuali, immagini inneggianti a dittature sanguinarie e stragiste, fotografie di, simboli del nazi-fascismo e del terrorismo di matrice islamista. Tutto materiale che la procurale di Firenze, coordinata dal procuratore Antonio Sangermano, e i carabinieri di Siena hanno sequestrato e ispezionato, passando in rassegna smartphone, ...

Ultime Notizie dalla rete : Filmati minori

Il Fatto Quotidiano

Johnny Flynn ha parlato di Stardust, il biopic su David Bowie, ammettendo di essersi sentito demonizzato come lo fu l'artista britannico nei primi anni di carriera. Johnny Flynn sarà David Bowie in St ...Il film 'Being The Ricardos' è la storia della grande attrice comica e di suo marito, condensata in sette giorni ...