Coppa Italia, Pirlo: "Contro il Genoa giocano Buffon e Chiellini" (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di Coppa Italia per la Juve di Andrea Pirlo in campo domani Contro il Genoa per gli ottavi di finale in gara unica. "Inizia la Coppa Italia che all`inizio sembra una competizione che non interessa a nessuno. Poi quando si va avanti fino ad arrivare alla finale... A tutti piace giocarla. Per arrivare fino in fondo bisogna cominciare a vincere la partita di domani sera" ha detto Pirlo a Juventus Tv. Di fronte il Genoa targato Ballardini: "Abbiamo visto un po` di partite, è cambiato in aggressività e hanno alzato un po` di più il baricentro. Sembra abbiano molta energia e quindi sarà una partita molto difficile da giocare, molto combattuta. Però è una partita che vogliamo vincere per andare in fondo in Coppa

