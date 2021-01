Como, bimba di un anno e mezzo muore mentre gioca in casa: colpita in testa da una stufetta elettrica (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bambina di un anno e mezzo è morta all’ospedale di Bergamo dove era stata trasportata nella serata dell’11 gennaio dopo un incidente domestico avvenuto a Cabiate, nella Brianza Comasca. La piccola era in casa con il compagno della madre e stava giocando, quando si è tirata addosso una stufetta elettrica appoggiata sopra un mobile che le è caduta sulla testa. Inizialmente sembrava che non si fosse fatta nulla, ma circa due ore dopo l’incidente è comparso l’ematoma e la bambina ha perso conoscenza. Solo allora sono stati chiamati i soccorritori che al loro arrivo hanno trovato la piccola in arresto cardiaco a causa di un trauma cranico, come informa l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bambina di unè morta all’ospedale di Bergamo dove era stata trasportata nella serata dell’11 gennaio dopo un incidente domestico avvenuto a Cabiate, nella Brianza Comasca. La piccola era incon il compagno della madre e stavando, quando si è tirata addosso unaappoggiata sopra un mobile che le è caduta sulla. Inizialmente sembrava che non si fosse fatta nulla, ma circa due ore dopo l’incidente è comparso l’ematoma e la bambina ha perso conoscenza. Solo allora sono stati chiamati i soccorritori che al loro arrivo htrovato la piccola in arresto cardiaco a causa di un trauma cranico, come informa l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di ...

