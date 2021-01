Elisir d’amore, Opera di Donizzetti in onda su Rai 5 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà in onda su rai 5 un’Opera di Gaetano Donizzetti, ovvero l’Elisir d’amore. È questo però un allestimento diverso, più divertente, firmato da Damiano Michieletto e messo in scena al Macerata Opera Festival nel 2018. L’impegno dell’autore è stato quello di trasportare sul palco in modo diverso ed encomiabile, le relazioni tra i personaggi liberando la storia di quei toni austeri ed antiquati tipici delle varie messe in scena. La trama La storia si consuma su una spiaggia, durante una giornata al mare. Protagonista è Nemorino, un bagnino imbranato ma follemente innamorato di Adina, la più desiderata della spiaggia, proprietaria di un chiosco che porta il suo nome e nel quale lavora Giannetta. L’Opera è stata rivisitata in chiave leggera, comica, per ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrà insu rai 5 un’di Gaetano, ovvero l’. È questo però un allestimento diverso, più divertente, firmato da Damiano Michieletto e messo in scena al MacerataFestival nel 2018. L’impegno dell’autore è stato quello di trasportare sul palco in modo diverso ed encomiabile, le relazioni tra i personaggi liberando la storia di quei toni austeri ed antiquati tipici delle varie messe in scena. La trama La storia si consuma su una spiaggia, durante una giornata al mare. Protagonista è Nemorino, un bagnino imbranato ma follemente innamorato di Adina, la più desiderata della spiaggia, proprietaria di un chiosco che porta il suo nome e nel quale lavora Giannetta. L’è stata rivisitata in chiave leggera, comica, per ...

art2i : L'Elisir d'Amore: 'Una furtiva lagrima' - Luuuuuuuuuuuu : Camille Thomas – Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima (at Le... - ClassicalTurqu1 : Gaetano Donizetti,Luciano Pavarotti,English Chamber Orchestra,Richard Bonynge - L'elisir d'amore / Act 2: 'Una furtiva lagrima' - GloryholeRoma : @GeoffKumugwe But the correct sentence is 'Una furtiva lagrima Negli occhi suoi spuntò' Donizetti, Elisir d'amore. - YolBlog : DAMIANO MICHIELETTO - le #opereliriche dirette dal regista dall’11 al 15 gennaio si inizia con L’elisir d'amore su… -

