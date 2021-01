Coronavirus | a Brescia 522 casi in 24 ore | i nuovi contagi Comune per Comune

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La probabile onda lunga delle feste di Natale continua a farsi sentire, anche in Lombardia: sono 3.267 ipositivi tra sabato e domenica, a fronte di 25.011 tamponi processati per una percentuale ...

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino: calano contagi e tamponi. Milano e Brescia le più colpite - anna_mitica : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #11gennaio Casi +1.488 (502.246 +0,30%) Deceduti +62 (25.849 +0,24%) Guariti +4.717 (421… - quibresciait : Coronavirus: agli Spedali Civili di Brescia 275 ricoveri, 26 in terapia intensiva - Negli ultimi sette giorni trend… - quibresciait : Coronavirus: a Brescia 289 contagi, in Lombardia 1.431 e 62 decessi - (red.) Continua a preoccupare il coronavirus… - PasqualeCacace5 : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #Covid_19 #11gennaio Casi +1.488 (502.246 +0,30%) Deceduti +62 (25.849 +0,24%) Guariti +4.717 (421… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brescia

A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. I decessi sono 62 in più per un totale di 25.849. Crescono i ricove ...I tamponi effettui sono 13.356 e 1431 i nuovi positivi in Lombardia. Tra questi sono 135 i nuovi casi segnalati in provincia di Como nella giornata odierna, 288 in meno rispetto a ieri quando si conta ...