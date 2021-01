“C’è posta per te”, Sabrina Ferilli spiazza la De Filippi: «Sei ‘na str*** Marì» (Di lunedì 11 gennaio 2021) “C’è posta per te” non ha rivali. La 24° edizione del programma di Maria De Filippi ha debuttato con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Mediaset si è aggiudicata la sfida che di fatto sembra non esserci stata. Difatti su Rai1 la terza puntata di “Affari Tuoi-Viva gli Sposi” in onda dalle 20.43 alle 22.42 si è fermata a soli 4314.000 con il 15,92%, in forte calo rispetto ai primi appuntamenti. La trasmissione di Queen Mary continua a tenere botta nonostante lo scorrere degli anni. A spiazzare il pubblico soprattutto un super ospite: Sabrina Ferilli, attrice arcinota e volto di punta di “Tu si que vales”. leggi anche l’articolo —> Sabrina Ferilli a “Che tempo che fa”, Maria De ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) “C’èper te” non ha rivali. La 24° edizione del programma di Maria Deha debuttato con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5 ha ottenuto 6.271.000 telespettatori con il 28% di share. Mediaset si è aggiudicata la sfida che di fatto sembra non esserci stata. Difatti su Rai1 la terza puntata di “Affari Tuoi-Viva gli Sposi” in onda dalle 20.43 alle 22.42 si è fermata a soli 4314.000 con il 15,92%, in forte calo rispetto ai primi appuntamenti. La trasmissione di Queen Mary continua a tenere botta nonostante lo scorrere degli anni. Are il pubblico soprattutto un super ospite:, attrice arcinota e volto di punta di “Tu si que vales”. leggi anche l’articolo —>a “Che tempo che fa”, Maria De ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - chetempochefa : 'C'è la busta, c'è tutto' Pronti a un super Crossover di #CTCF con C'è posta per te? ?? - chetempochefa : 'C'è Posta cambia ogni anno perché viene fatto con le storie che arrivano da casa, dalla gente. Quindi per forza ca… - Giovanni_Baga : @borghi_claudio Prof... mi cade sull'app... ??. C'è l'app per prenotare il turno in posta senza muoversi da casa. E… - onIyvangel : prossimamente a c’è posta per te -

