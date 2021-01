Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 15 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 11 gennaio 2021)15– Robert bacia Vanessa: Robert è sempre più vicino a Vanessa, la quale però non se la sente di fare il primo passo perchè non sa se l’uomo ha dimenticato oppure no Eva. Così cerca di stargli lontano ma non ci riesce. Successivamente Robert approfitta della situazione per darle un bacio facendole capire di aver dimenticato la sua ex. Che cosa ne penserà Valentina? L'articolo News Programmi Tv.