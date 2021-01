Minori | possono viaggiare da soli in treno e aereo?

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 10 gennaio 2021) È risaputo che l’estate è la stagione dei viaggi per antonomasia. Visitare città d’arte, oppure trascorrere qualche giorno in montagna per fare escursioni o alpinismo, o ancora optare per qualche spiaggia assolata per un po’ di abbronzatura: sono tante le motivazioni che spingono una persona a staccare dallata routine, decidendo di fare una vacanza. Specialmente quando si è ormai grandi e si va in ferie, la vacanza è un appuntamento tipico dei mesi estivi, ma per icome funziona?daper fare una gita magari di alcuni giorni oppure no? Vediamolo. Se ti interessa saperne di più sul danno da vacanza rovinata, cos’è e come farlo valere, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: che cosa dice la legge riguardo ai ...