Tuttosport | Lobotka piace al Torino Giuntoli ci sta ragionando

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 gennaio 2021) Mentre il Toro pensa a giocare la doppia sfida contro il Milan il ds Vagnati pensa a come rinforzare la squadra per mister Giampaolo. L’edizione di oggi dicontinua ad accostare il nome diper il centrocampo del. Centrocampista che non è blindato dal club azzurro, ma sul quale il direttore sportivo del partenopeista ancora. I campani non sono convinti della cessione definitiva, credendo nelle potenzialità di un giocatore che nelpotrebbe sbocciare, avesse garantita quella continuità di rendimento di cui non gode con Gattuso. Prestito secco o con diritto, queste le soluzioni percorribili, nel caso in cui il Napoli volesse mantenere il controllo, sullo slovacco. Presto andrà in scena il summit decisivo, che potrebbe tirare in ...