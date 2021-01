**Governo: P. Chigi, 'falsa ricostruzione su incontro con Grassi'** (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - In merito all'intervista al senatore Ugo Grassi, pubblicata questa mattina dal quotidiano Repubblica, l'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio precisa quanto segue: "L'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il senatore Ugo Grassi è avvenuto il giorno 31 ottobre 2019 come puntualmente annotato nel registro di segreteria della Presidenza del Consiglio. All'epoca il senatore era ancora iscritto al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle". "Si è trattato di un mero incontro di cortesia visto che anche Grassi, come il Presidente Conte, è professore ordinario di diritto privato. Durante l'incontro il senatore Grassi non ha per nulla anticipato al Presidente l'intenzione di lasciare il Movimento5stelle per trasferirsi al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - In merito all'intervista al senatore Ugo, pubblicata questa mattina dal quotidiano Repubblica, l'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio precisa quanto segue: "L'tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il senatore Ugoè avvenuto il giorno 31 ottobre 2019 come puntualmente annotato nel registro di segreteria della Presidenza del Consiglio. All'epoca il senatore era ancora iscritto al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle". "Si è trattato di un merodi cortesia visto che anche, come il Presidente Conte, è professore ordinario di diritto privato. Durante l'il senatorenon ha per nulla anticipato al Presidente l'intenzione di lasciare il Movimento5stelle per trasferirsi al ...

