Ghost of Tsushima è GOTY, il gioco più impressionante del 2020 per Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XIV (Di sabato 9 gennaio 2021) Il producer del futuro Final Fantasy XVI e l'attuale director di Final Fantasy XIV Online, Naoki Yoshida, noto anche come Yoshi-P, ha recentemente svelato il suo personale GOTY del 2020, sul sito giapponese 4Gamer, intervento tradotto dall'utente Audrey su Twitter. Interrogato su quale fosse stato il titolo più impressionante a cui abbia giocato nel 2020, Yoshida ha avuto una sola risposta, l'esclusiva PS4 Ghost of Tsushima, ad opera di Sucker Punch. "Trabocca d'amore per le opere di Akira Kurosawa. Ho imparato molto da questo gioco. Mi ha impressionato su diversi livelli!". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 9 gennaio 2021) Ildel futuroXVI e l'attuale director diXIV Online,, noto anche come Yoshi-P, ha recentemente svelato il suo personaledel, sul sito giapponese 4Gamer, intervento tradotto dall'utente Audrey su Twitter. Interrogato su quale fosse stato il titolo piùa cui abbia giocato nelha avuto una sola risposta, l'esclusiva PS4of, ad opera di Sucker Punch. "Trabocca d'amore per le opere di Akira Kurosawa. Ho imparato molto da questo. Mi ha impressionato su diversi livelli!". Leggi altro...

CarstenSoldar : @SkepticalNerd sarebbe anche interessante sapere cosa c'è di vero e cosa di artefanno per andare incontro alla narr… - Eurogamer_it : #GhostOfTsushima è GOTY anche per Naoki Yoshida, il responsabile di #FinalFantasyXIVOnline. - SilverioMiscino : Ghost of Tsushima Leggenda vivente (Platino) Ottieni tutti i trofei. #GhostOfTsushima #PS4share - sicparvs : @elliesj0el nessuno di loro aveva motivazioni valide e in più hanno pure hackerato il sito dei goty per provare a f… - sicparvs : @elliesj0el più che altro sono i dudebros che cercano di tirare giù tlou2 in ogni modo, prima era ghost of tsushima… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima su PS5 è uno spettacolo, secondo Digital Foundry Spaziogames.it Ghost of Tsushima è GOTY, il gioco più impressionante del 2020 per Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XIV

Naoki Yoshida, il salvatore di Final Fantasy XIV e futuro producer di FF16, ha svelato pubblicamente il suo personale GOTY 2020 ed è nientemeno che Ghost of Tsushima.

The Last of Us Part 2 è il miglior gioco del 2020 per gli utenti di Metacritic

Gli utenti di Metacritic si sono espressi: è The Last of Us Part2 il loro gioco preferito di tutto il 2020, battuti Ghost of Tsushima e Cyberpunk ...

Naoki Yoshida, il salvatore di Final Fantasy XIV e futuro producer di FF16, ha svelato pubblicamente il suo personale GOTY 2020 ed è nientemeno che Ghost of Tsushima.Gli utenti di Metacritic si sono espressi: è The Last of Us Part2 il loro gioco preferito di tutto il 2020, battuti Ghost of Tsushima e Cyberpunk ...