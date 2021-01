Barbara D’Urso non va in onda, la decisione di Mediaset è ufficiale (Di sabato 9 gennaio 2021) Barbara D’Urso sarebbe dovuta tornare in onda a partire dal 10 gennaio con il seguitissimo format Live Non è La D’Urso, per poi dal giorno 11 riprendere l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5. Notizia dell’ultima ora, comunicata dall’account Twitter di Mediaset, è che il programma televisivo non aprirà il prime time per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco che dunque si sostituirà al programma della D’Urso, pronto a tornare dal 17 gennaio. Molti utenti del web hanno polemizzato intorno alla scelta ipotizzando si tratti di una mossa finalizzata a contrastare gli ascolti Rai della domenica sera. (Continua..) Molti argonauti del web hanno visto nella scelta Mediaset di sostituire Live Non E’ La ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021)sarebbe dovuta tornare ina partire dal 10 gennaio con il seguitissimo format Live Non è La, per poi dal giorno 11 riprendere l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5. Notizia dell’ultima ora, comunicata dall’account Twitter di, è che il programma televisivo non aprirà il prime time per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco che dunque si sostituirà al programma della, pronto a tornare dal 17 gennaio. Molti utenti del web hanno polemizzato intorno alla scelta ipotizzando si tratti di una mossa finalizzata a contrastare gli ascolti Rai della domenica sera. (Continua..) Molti argonauti del web hanno visto nella sceltadi sostituire Live Non E’ La ...

