Abbecedario del Reale ospita Stefano Liberti | Domenico Quirico e Annalisa Camilli

(Di sabato 9 gennaio 2021) Storie di rinascita dai confini del mondo : "T come Terra!" è il nuovo appuntamento per il festival a cura di MACMA.delritorna sabato 9 gennaio 2021, dalle 17 : ospiti i ...

Arezzo, 9 gennaio 2021 - Storie di rinascita dai confini del mondo: “T come Terra!” è il nuovo appuntamento per il festival a cura di MACMA. Abbecedario del Reale ritorna sabato 9 gennaio 2021, dalle ...Per le Fornaci parlerà di "Testimoni del nulla" una riflessione amara su come di fronte alle tragedie del passato si poteva forse dire: "nessuno sapeva", ma non oggi. "Gli orrori del presente li conos ...