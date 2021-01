“È positiva”. La notizia è trapelata: anche Lorella Cuccarini colpita dal Covid, come sta. Cosa è successo a Amici (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lorella Cuccarini, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: la conduttrice e nuova insegnante di ballo di Amici è risultata positiva al Covid-19 e per le sue condizioni di salute ha dovuto saltare la prima registrazione del programma che il pubblico vedrà in onda sabato 9 gennaio. A lanciare la notizia che ha fatto presto il giro del web è stato il sito Il Vicolo delle News, secondo cui “la più amata dagli italiani” ha comunque preso parte alla puntata in collegamento da casa come professoressa di ballo affiancando le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini dando voti e giudizi proprio come fosse in studio. Lorella Cuccarini non è ancora intervenuta in merito e il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021), laarrivaun fulmine a ciel sereno: la conduttrice e nuova insegnante di ballo diè risultataal-19 e per le sue condizioni di salute ha dovuto saltare la prima registrazione del programma che il pubblico vedrà in onda sabato 9 gennaio. A lanciare lache ha fatto presto il giro del web è stato il sito Il Vicolo delle News, secondo cui “la più amata dagli italiani” ha comunque preso parte alla puntata in collegamento da casaprofessoressa di ballo affiancando le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini dando voti e giudizi propriofosse in studio.non è ancora intervenuta in merito e il suo ...

