Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione per il 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si avvicina la scadenza per chiedere l’esenzione dal Canone Rai 2021. I contribuenti che non hanno la televisione e gli anziani con redditi bassi possono non pagare il Canone Rai entro il 31 gennaio: l’esenzione su tutto il 2021 è concessa solo a chi presenta la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese, ma sarà comunque possibile ottenere il rimborso per il periodo trascorso se viene inviata in ritardo. La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, ed è valida solo per l’anno in corso, deve quindi essere rinnovata ogni anno. Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione Sono esonerati dal pagamento del Canone Rai e possono quindi risparmiare i 90 euro annui i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si avvicina la scadenza per chiedere l’esenzione dalRai. I contribuenti che non hanno la televisione e gli anziani con redditi bassi possono non pagare ilRai entro il 31 gennaio: l’esenzione su tutto ilè concessa solo a chi presenta la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese, ma sarà comunque possibile ottenere il rimborso per il periodo trascorso se viene inviata in ritardo. La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, ed è valida solo per l’anno in corso, deve quindi essere rinnovata ogni anno.Rai, chi haSono esonerati dal pagamento delRai e possono quindi risparmiare i 90 euro annui i contribuenti che – pur possedendo una televisione appartengono a una ...

Vet19631 : @RMSerrao @Tg1RAI La RAI?abolire il canone e vediamo quanto sopravvive - MaurizioTorchi2 : RT @Stocca64: LA #RAI E' IN PERDITA NONOSTANTE IL #CANONE E GLI #SPONSORPUBBLICITARI. QUALCHE INDICAZIONE DEI VERGOGNOSI #STIPENDI DEI DI… - VigilanzaT : Per il centenario di Leonardo Sciascia, su Sky Arte in prima visione Tv il pregiatissimo documentario 'Leonardo Sci… - GiovannaBarresi : @MarykoMayko @LuigiCorbo3 @ninabecks1 Completamente d’accordo,non mi spiego l’odio,il rancore che aleggia fra comun… - Sebastianbullo : RT @Stocca64: LA #RAI E' IN PERDITA NONOSTANTE IL #CANONE E GLI #SPONSORPUBBLICITARI. QUALCHE INDICAZIONE DEI VERGOGNOSI #STIPENDI DEI DI… -